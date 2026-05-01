【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miwaが、アコースティックギターでの弾き語りツアー『miwa acoustic live tour 2026 “acoguissimo 6”』の開催を発表。併せて、新アーティスト写真と新事務所であるSALiNaのオフィシャルホームページを公開した。 ■ツアーは8月～10月にかけて開催 事務所の独立を発表し、第2章を歩み出しているmiwa。8月～10月にかけて全国