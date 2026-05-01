付近でのクマの目撃情報を受け、京都の仁和寺はきのう4月30日から、「御室八十八ヶ所霊場」の入山を禁止しています。 ゴールデンウイーク中の入山再開はない見込みだということです。 ■四国八十八ヶ所霊場の写し霊場として知られる 4月25日に京都市右京区梅ケ畑殿畑町の清滝川沿いで、親子らしきクマ3頭が目撃されたことを受け、仁和寺は30日から「御室（おむろ）八十八ヶ所霊場」の入山を禁止しています。 離れ