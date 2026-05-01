5月5日は子どもの日。ちょっと特別な一品を食卓に並べてみませんか？端午の節句の行事食・ちまきにちなんだ、笹の葉でくるっと包む「笹巻きずし」。具をのせて包む工程も楽しく、子どもといっしょに作るのにもぴったり。笹の香りがほんのり移って、さわやかな味わいに仕上がります。『笹巻きずし』のレシピ材料（12個分）〈具入り酢めし〉酢めし※……1合分 しょうがの甘酢漬け※のせん切り……15g 〈具〉あじの刺し身……4〜8切