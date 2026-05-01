緑仙の1stフルアルバム『僕の一部始終』リリースを記念して、ユニカビジョンでの特集放映と、本人参加のStationheadリスニングパーティーの初開催が決定した。西武新宿駅前ユニカビジョンでの特集放映は、5月4日(月)〜5月10日(日)まで実施される。1stフルアルバム『僕の一部始終』の初回限定盤付属Blu-ray収録『ソロライブツアー＜緑一色＞仙台PIT公演』より「終着駅から」「天誅」「イツライ」といった3曲のライブ映像がフルサイ