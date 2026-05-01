高市総理大臣は、1日から5日の予定でベトナムとオーストラリアを訪問し、首脳会談などを行う。1日午後、出発を前に総理公邸で取材に応じた高市総理は、最初の訪問国ベトナムについて、「医療物資を含む日本のサプライチェーンの重要拠点だ」と指摘し、4月に発足したベトナム新指導部との間で「経済安全保障分野を新たな協力の軸として打ち出したい」と強調した。ベトナムに続いて訪れるオーストラリアとは、日豪友好協力基本条約の