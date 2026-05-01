産後ケアの利用率が全国で約1割にとどまるなか、「頼りたいのに頼れない」という母親の声が浮き彫りになっている。こうした課題に対し、申請不要・手ぶらで今すぐ気軽に預けられる一時預かり専門託児所「カラフル」（埼玉県川口市）が支持を集めている。産後のわずらわしさを徹底的に取り除いたサービスとして、利用予約はこの1年で約3倍に増加しており、5月20日には「『ママのひとやすみ』ケアイベント」を開催する予定。●5月2