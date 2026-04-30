商業施設で女性のスカートの中を盗撮しようとして逮捕された愛知県の豊田市職員の男が4月30日、懲戒免職となりました。豊田市によりますと、市民部資産税課の47歳の男性主査は4月4日、長久手市の商業施設で女性客のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした疑いで逮捕され、その後釈放されています。聞き取りに対して男性主査は、およそ7年前から複数回にわたって盗撮行為をしたと認めているという