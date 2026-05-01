ChatGPTの開発元であるOpenAIが、ChatGPTアカウントを高リスクのデジタル攻撃から保護することができる新しいオプトイン設定の「高度なアカウントセキュリティ」を発表しました。Introducing Advanced Account Security | OpenAIhttps://openai.com/index/advanced-account-security/Now available for ChatGPT accounts: Advanced Account Security, a new opt-in setting for people at higher risk of digital attacks, with st