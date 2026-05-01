歌手の倖田來未さんは5月1日、自身のInstagramを更新。ピンクの髪色に合わせたいちごブレッドを頬張る姿などを公開しました。【写真】倖田來未のラフな姿「宇宙でいちばんかわいい」倖田さんは「グッドもぐもぐモーニングゴールデンウイークなのに東京雨すんごいんだからそんな中変わらぬ食欲の春到来笑髪色と同じ色のふわっふわのいちごブレッドとネイルと同じ色のキウイ美味すぎるんだからーー！」とつづり、写真を5枚