倖田來未、自宅？ でのラフなプライベートショット公開「生肉かと思った(爆)」「悪阻大丈夫ですか？」
歌手の倖田來未さんは5月1日、自身のInstagramを更新。ピンクの髪色に合わせたいちごブレッドを頬張る姿などを公開しました。
【写真】倖田來未のラフな姿
1枚目はピンクヘアの倖田さんが同じくピンクのイチゴブレッドを口元に持っていき頬張る様子、2枚目はカメラ目線の倖田さん、3枚目はイチゴブレッドのパッケージ、4枚目はグリーンのネイルをした手でキウイを持つ姿、5枚目はネイルのアップです。自宅と思われる場所で撮られたラフな姿となっています。
ファンからは「ほんとふわふわそうで美味しそうなパン 沢山食べても綺麗で可愛い」「宇宙でいちばんかわいい」「生肉かと思った(爆)」「自然なクミコ」「くうちゃんがかわいすぎるんだからーーーー！！！！」などの声が寄せられました。
また倖田さんは第2子を妊娠中のため、「悪阻大丈夫ですか？」「可愛い妊婦さん」「優しいお顔立ちになりましたね 楽しいマタニティライフ送ってくださいね」といった声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】倖田來未のラフな姿
「宇宙でいちばんかわいい」倖田さんは「グッドもぐもぐモーニング ゴールデンウイークなのに東京雨すんごいんだから そんな中変わらぬ食欲の春到来 笑 髪色と同じ色のふわっふわのいちごブレッドとネイルと同じ色のキウイ 美味すぎるんだからーー！」とつづり、写真を5枚載せています。
ファンからは「ほんとふわふわそうで美味しそうなパン 沢山食べても綺麗で可愛い」「宇宙でいちばんかわいい」「生肉かと思った(爆)」「自然なクミコ」「くうちゃんがかわいすぎるんだからーーーー！！！！」などの声が寄せられました。
また倖田さんは第2子を妊娠中のため、「悪阻大丈夫ですか？」「可愛い妊婦さん」「優しいお顔立ちになりましたね 楽しいマタニティライフ送ってくださいね」といった声も上がりました。
外でのプライベートショットも公開16日の投稿では、外で撮影したプライベートショットを公開していた倖田さん。こちらの写真でもピンクの髪色が際立っています。黒を基調としたファッションもすてきです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)