記事ポイント日本国内産の生牡蠣から抽出した牡蠣肉エキス末を10粒中2,000mg配合した高濃度処方1粒250mgの小粒設計にセラックコーティングを施し、においを抑えて飲みやすく仕上げた錠剤2026年5月7日（木）より全国取引薬局・薬店にて対面相談販売専用で新発売「海のミルク」とも呼ばれる牡蠣は、グリコーゲン・タウリン・亜鉛・鉄・カルシウムなど体を支える栄養素を豊富に含む食材として古くから珍重されてきています。タキザワ