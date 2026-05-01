海の滋養を毎日の習慣に変えるサプリ！ タキザワ漢方廠「牡蠣源（かきげん）」

記事ポイント 日本国内産の生牡蠣から抽出した牡蠣肉エキス末を10粒中2,000mg配合した高濃度処方1粒250mgの小粒設計にセラックコーティングを施し、においを抑えて飲みやすく仕上げた錠剤2026年5月7日（木）より全国取引薬局・薬店にて対面相談販売専用で新発売 日本国内産の生牡蠣から抽出した牡蠣肉エキス末を10粒中2,000mg配合した高濃度処方1粒250mgの小粒設計にセラックコーティングを施し、においを抑えて飲みやすく仕上げた錠剤2026年5月7日（木）より全国取引薬局・薬店にて対面相談販売専用で新発売

「海のミルク」とも呼ばれる牡蠣は、グリコーゲン・タウリン・亜鉛・鉄・カルシウムなど体を支える栄養素を豊富に含む食材として古くから珍重されてきています。

タキザワ漢方廠の健康補助食品『牡蠣源(かきげん)』は、毎日の継続が難しい牡蠣の栄養を、国産素材100%の高濃度エキスとして小粒の錠剤に凝縮した一品です。

タキザワ漢方廠「牡蠣源（かきげん）」





発売日：2026年5月7日（木）販売場所：全国取引薬局・薬店（対面相談販売専用）内容量：75g（1粒250mg×300粒）参考価格：9,600円（税込10,368円）1日の目安量：5〜10粒（2〜3回に分けて水などと共に）原材料：牡蠣肉エキス末（国内製造）／セルロース、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、HPC、セラックJANコード：4974961736130

紺色地に金文字でパッケージ全体に仕様が刻まれ、牡蠣のイラストが添えられた外箱が印象的な『牡蠣源』は、2026年5月7日（木）に全国取引薬局・薬店にてデビューします。

毎日牡蠣を食卓に並べ続けることは現実的に難しいという課題に応える形で誕生した製品で、国産の生牡蠣から抽出した高濃度エキスを300粒の錠剤に凝縮しています。

牡蠣が持つ多彩な栄養素を手軽に継続して補えるよう、製造はGMP認定工場で原料から一貫した品質管理のもとで行われています。

不規則な食生活が続く日も、仕事や家事で忙しい毎日にも、継続しやすい形で牡蠣の滋養を届ける設計です。

国産牡蠣100%の高濃度エキス処方

10粒中に2,000mgの牡蠣肉エキス末を配合し、そのうち80%が牡蠣肉エキス末で占める高純度の処方に仕上げています。

使用するのは日本国内で育てられた新鮮な牡蠣のみで、生牡蠣の風味と栄養素を損なわないよう丁寧に抽出・加工しています。

原料の産地から製造工程まで国産素材にこだわり、素材の品質が一粒に凝縮されています。

グリコーゲン・タウリン・亜鉛の働き

グリコーゲンはブドウ糖が複雑に連なった多糖類で、骨格筋では筋収縮のエネルギー源として機能し、肝臓では血糖値を一定に保つ役割を担います。

疲れが溜まりやすい時期や集中力を維持したい場面で注目される成分です。

含硫アミノ酸の一種であるタウリンは魚介類に豊富に含まれ、体内で胆汁酸と結合して消化を助けるとともに神経伝達物質としても機能します。

肝機能のサポートやコレステロール値・血圧の管理への関与が広く知られています。

牡蠣やレバーに多く含まれる微量栄養素の亜鉛は、酵素反応の活性化・たんぱく質合成・免疫機能・性腺機能など多岐にわたる生体機能に関与しています。

不足すると味覚障害や免疫機能低下が起こることが知られており、意識的に補いたい栄養素のひとつです。

飲みやすい小粒設計

1粒わずか250mgの小粒錠剤に、牡蠣特有のにおいを抑えるセラックコーティングを施しています。

1日5〜10粒を2〜3回に分けて水などと一緒に服用する形式で、体調や生活リズムに合わせて粒数を調整できます。

サプリメントの継続が苦手だった方にも取り入れやすい仕様です。

薬局・薬店での対面相談販売

1967年創業のタキザワ漢方廠が培ってきた対面相談販売のスタイルに基づき、『牡蠣源』は全国取引薬局・薬店でのみ購入できる専用製品として展開します。

薬の専門知識を持つスタッフが体調や悩みをヒアリングしたうえで適切な製品を提案する「街の健康相談室」としての機能を担い、一人ひとりに合った健康補助食品の活用方法が案内される購入環境を整えています。

牡蠣の豊富な栄養素を国産素材100%で凝縮した健康補助食品が、2026年5月7日より全国取引薬局・薬店の店頭に登場します。

不規則な食生活が続く時期にも、日々の栄養バランスを整えたい場面にも、継続しやすい補給手段として活用できます。

タキザワ漢方廠『牡蠣源（かきげん）』の紹介でした。

よくある質問

Q. 牡蠣源はどこで購入できますか

A. タキザワ漢方廠が取引する全国の薬局・薬店で購入できます。

対面相談販売専用のため、インターネット通販や一般の量販店での取り扱いはありません。

Q. セラックコーティングはどのような素材から作られていますか

A. セラックはラックカイガラムシが分泌する天然樹脂由来のコーティング素材です。

錠剤の表面を覆うことでにおいを抑え、飲み込みやすさを高める目的で使用されています。

Q. 1箱でおよそ何日分になりますか

A. 1箱300粒入りで、1日5粒で約60日分、1日10粒で約30日分が目安です。

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