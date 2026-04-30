サッカーの百年構想リーグ、AC長野パルセイロと松本山雅FCともに29日、ホームで戦いましたがいずれも勝利とはなりませんでした。■AC長野パルセイロ■信州ダービーでの勝利から中2日。ホームに福島を迎えたAC長野パルセイロはスタメン全員を前の試合から変更する思い切った策に出ました。連係がうまくいかなかったという前半。7分にコーナーキックから先制を許します。さらに21分