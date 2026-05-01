秋田朝日放送 ゴールデンウィークを迎え車で移動する機会も増える中、秋田県内のガソリン価格は２週連続で値上がりしています。 資源エネルギー庁が発表した今週月曜４月２７日時点のレギュラーガソリンの平均価格は、１Ｌ当たり１６９．２円でした。２週連続の値上がりで、前の週と比べ３．４円高くなっています。アメリカとイランの再協議が見送られるなど中東情勢の先行きが不透明なことから