東京エレクトロンは３日ぶりに急反発している。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期第２四半期累計（４～９月）の業績予想を開示した。売上高予想は１兆５７００億円（前年同期比３３．１％増）、営業利益予想は４３１０億円（同４２．２％増）、最終利益予想は３２８０億円（同３５．７％増）とした。中間配当予想は３６１円（前年同期は２６４円）を見込んでおり、これらを好