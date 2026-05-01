東京エレクトロン<8035.T>は３日ぶりに急反発している。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期第２四半期累計（４～９月）の業績予想を開示した。売上高予想は１兆５７００億円（前年同期比３３．１％増）、営業利益予想は４３１０億円（同４２．２％増）、最終利益予想は３２８０億円（同３５．７％増）とした。中間配当予想は３６１円（前年同期は２６４円）を見込んでおり、これらを好感した買いが集まっている。ＡＩサーバー向け需要が業績を牽引する。



通期業績予想については非開示とし、９月中間期の決算発表にあわせて開示する予定。売上高については塗布・現像で前期比５０％増以上、エッチングで同２５％増以上、アドバンストパッケージングで同６０％増以上の成長を見込む。２０２６年後半にかけてＤＲＡＭ・先端ロジックを中心に出荷が更に増加するとみている。



２６年３月期は売上高が２兆４４３５億３３００万円（前の期比０．５％増）、営業利益が６２４９億３６００万円（同１０．４％減）、最終利益が５７４４億５４００万円（同５．６％増）だった。半導体製造装置市場は中国における設備投資に一服感がみられた一方で、生成ＡＩ用途の半導体向け設備投資が顕著に伸びたという。営業減益となったものの、投資有価証券売却益の計上などにより最終増益での着地となった。



出所：MINKABU PRESS