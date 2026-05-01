◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 巨人（30日、東京ドーム）巨人のドラフト2位ルーキー・田和廉投手が、無失点登板を継続。4月30日の広島戦では1点ビハインドで迎えた9回に登板し、ピンチを招くも得点は許さず、10試合連続の無失点としました。先頭で迎えたのは同じくルーキーの広島・勝田成選手。4球目のストレートをセンターにはじき返され、出塁を許します。さらに送りバントとゴロの間の進塁で、2アウト3塁のピンチ。ここで好調