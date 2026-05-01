元中日の豊田氏が振り返る日大三高時代、1年夏に野手転向を決断“江川キラー”の異名を持つ元中日の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、1972年に日大三高へ進学した。同年春にセンバツ準優勝を果たした強豪校に入ることが「甲子園への近道」と考えて選んだ。エースとして活躍した練馬区立開進第一中時代と同様、当初は高校でも投手だったが、1年夏の大会後、新チームになった頃に野手転向。自ら「ピッ