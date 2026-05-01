元中日の豊田氏が振り返る日大三高時代、1年夏に野手転向を決断

“江川キラー”の異名を持つ元中日の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、1972年に日大三高へ進学した。同年春にセンバツ準優勝を果たした強豪校に入ることが「甲子園への近道」と考えて選んだ。エースとして活躍した練馬区立開進第一中時代と同様、当初は高校でも投手だったが、1年夏の大会後、新チームになった頃に野手転向。自ら「ピッチャー、辞めます」と申告したという。

高校進学後、豊田氏は練馬区の自宅から通学した。「合宿所にそんなに多くは入れない。レギュラークラスは入らなきゃ駄目なんですけどね。僕が入ったのは2年の夏前。それまでは家から（当時）学校があった赤坂まで通いました。（授業が）終わったら（グラウンドがある）調布へ。学校から（最寄り駅の）赤坂見附までは強烈ダッシュですよ。何時何分の電車に乗るのが決まっていたんでね。新宿で京王線に乗り換える時もそう。電車のドアが開いたらダッシュでした」。

入学時に同期は多かった。「100人くらいはいましたね。でもランニングばっかりだもん。厳しい、厳しい。最後まで残ったのは20人くらいかな。あとは……。まぁ、休みもないし、野球が好きじゃなかったら続かなかった。僕も辞めたいとしょっちゅう思いましたよ。同じ年代の子が女の子と歩いていたりしたら“あーやだな野球”ってね（笑）」。それでも、豊田氏は辞めなかった。

「兄貴は三高で体を壊して途中でやめたんです。それもあって、俺は絶対やめられない、何が何でも食らいつかなきゃいけないと思っていたんです」。加えて「中華そば屋と寿司屋」を経営する父・政吉さんからの“バックアップ”にも奮起した。「（家から通っていた頃は）毎日、親父が弁当を作ってくれて、輪ゴムのところには2000円。“足りなかったらこれで何か食え”ってことでね。中学の時に手伝いをすごくしたからだと思う。当時の2000円って大きいですよ」。そんな父親の気持ちがうれしかった。

「親父には『お前なんか、野球で飯が食えるわけないから、高校を卒業したら寿司屋の板前、見習いに行ってこい』と言われていたんですけどね」。そう言いながらの熱い応援だった。「帰りに野球部がよく寄るところがあるんです。そこで（2000円を使って）コーヒー牛乳を飲んだり、ソーセージをかじったり、パンを食べたりしました。『悪いな、親父』って思いながらね」と感謝して野球を続けた。

豊田氏の高校1年夏、日大三は東京大会6回戦で都立戸山に敗れた。「その時の3年生はセンバツ準優勝の強いチームだったのに負けたんですよねぇ……」。スタンド応援部隊として悔しい思いを経験した夏の大会終了後、自身は投手断念を決めた。少年軟式野球チーム「平和台ホープ」でも、開進第一中軟式野球部でもエースとして活躍。高校でも投手を続けていたが「自分から『ピッチャー、辞めます』と言った」と語る。

1年秋は遊撃手として活躍、2年からは外野手

「高校でも投手でと思っていたけど、いざ入ったら周りの同級生はでっかいヤツばかり。僕はどうも（背が）伸びないから、これはちょっとと思った。それで野手に転向したんです。まぁ、新チームになって見極めもされていたかな。『ピッチャー辞めます』って言ったら、“はい、野手”って感じでしたからね」。小学校時代は大きい方だったが、中3から身長は173センチくらいで止まっており、それが投手を断念する理由にもなったわけだ。

この決断が功を奏した。1年秋から豊田氏は遊撃手としてレギュラーの座をつかんだ。「2番を打ったかな。小っちゃかったけど、しぶといバッティングをしていたんでね」。秋の大会はブロック予選を勝ち上がったが、東京大会は1回戦で敗退。それでも主力としてプレーし存在感も示した。2年春からは外野手に転向。「冬の練習中、打球に手が先に出ちゃって（中指の）爪がポンと剥がれて浮いちゃって……。それで“はい、内野クビ”って」。

外野にも適応を見せた「（1973年の）2年になってからはレフトかな」。高校2年夏の東京大会は準々決勝で日大一に3-4で敗れたものの、強豪校のレギュラー外野手に成長した。「それで新チームになって、今度はライトに行ったんだよねぇ。背番号9で（打順は）3番だったなぁ」。

ちなみに1歳年上の作新学院・江川卓投手は、甲子園を沸かせるなど怪物右腕としてその名を轟かせていた。「すげぇピッチャーがいるなって思っていましたよ。（練習試合を含めて）対戦は全くなかったですけどね」。自身にとって“運命の相手”になるとは、この時は思ってもいなかった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）