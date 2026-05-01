総額1000万円以上の献金、重なる消費者金融からの借金――。大分県内の元信者の女性が、30年間にわたる旧統一教会（世界平和統一家庭連合）での過酷な信仰体験と複雑な胸の内を明かしました。 【写真をみる】元信者の女性が実際に購入した壺や印鑑 正体隠した「アンケート」と「手相占い」 始まりは、大学時代に路上で求められたアンケートでした。 元信者：「最初は東京の路上で声をかけられて勧誘され