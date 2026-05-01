【全2回（前編／後編）の前編】安定的な皇位継承に向けた与野党協議が先頃、およそ1年ぶりに再開された。高市政権は「喫緊の課題」と位置付け、今国会中の皇室典範改正に意欲を見せるが、先行きは不透明。一方、その“当事者”であられる愛子さまには、恒例の行事でも称賛の声が……。＊＊＊【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿4月17日、赤坂御苑では天皇皇后両陛下主催の「春