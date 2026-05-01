【全2回（前編／後編）の前編】

安定的な皇位継承に向けた与野党協議が先頃、およそ1年ぶりに再開された。高市政権は「喫緊の課題」と位置付け、今国会中の皇室典範改正に意欲を見せるが、先行きは不透明。一方、その“当事者”であられる愛子さまには、恒例の行事でも称賛の声が……。

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【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう… 「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿

4月17日、赤坂御苑では天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が催されていた。

「今年の招待客は、およそ1700人。国会議員や地方自治体関係者、そして各界の功労者やその配偶者らです。ミラノ五輪で金メダルを獲得した『りくりゅうペア』やスノーボードの村瀬心椛（ここも）選手、ノーベル化学賞の北川進・京都大学特別教授や声優の野沢雅子さんも招かれました」（宮内庁担当記者）

両陛下や秋篠宮ご夫妻に続き、愛子さまも招待客らと歓談され、

「薄紫のお召し物をまとわれた愛子さまは、この日の朝に引退を発表したりくりゅうペアの活躍を祝われ、ご自身と同じ2001年12月生まれの三浦璃来選手には『勝手ながら親近感が湧いていました』と、お言葉をかけられていました」（同）

「私たち一般人とは、お話の仕方からして大きく違うのだと」

また前出の野沢さんは、天皇陛下から“子どもの頃に『ゲゲゲの鬼太郎』を見ていた”とお声をかけられ、愛子さまともアニメの話題で盛り上がったという。本人に聞くと、

「愛子さまからは『（収録は）皆さんで一緒に録るのですか』といったお尋ねがありました。私は『そうです。ただ一人で録る時もあります』とお答えしたように記憶しています」

愛子さま

とのことで、

「愛子さまはゆったりと、そしてしっかりした口調でお話しされていました。私たちは普段、会話の中で興が乗ってくると、つい『見てます見てます』『そうそう』などと、喋るテンポが速くなったり、起伏が出てきたりします。ところが両陛下はもちろん、愛子さまもまた、どんなやりとりであっても常に（気持ちを）抑えられ、ご自分の発声されるペースを守られていました。やはり私たち一般人とは、お話の仕方からして大きく違うのだと感じさせられました」（同）

「愛子天皇待望論」に水を差すように……

その園遊会の2日前、愛子さまの将来に大きな影響を与えかねない制度についての協議が再開されていた。

「22年1月、政府の有識者会議がまとめた報告書が国会に示されました。これを受け、24年5月から与野党協議で皇族数の確保についての議論が進められてきたのです」（前出の記者）

その対象は（1）「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ」、（2）「旧宮家の男系男子を養子に迎える」の2案。（1）については各党とも原則賛成ながら、かねて立憲民主党は“配偶者やその子らも皇族とすべきだ”と主張、自民や維新、公明とは隔たりが生じていた。また（2）についても、公明は原則賛成で、立憲も野田佳彦前代表が期限付き容認を提案してきたものの、自民との合意には至らず。全体協議は、昨年4月を最後に開催されてこなかった。

そんな状況下で15日、およそ1年ぶりとなる与野党協議（全体会議）が開かれたのだった。

「自民党内の議論をリードしてきた麻生太郎副総裁の側近である森英介元法相が2月、協議の“行司役”である衆院議長に就任。自民は7月中旬に迎える会期末までに皇室典範の改正にこぎ着けたい意向です」

とは、全国紙デスク。現行の皇室典範では、皇統に属する男系男子が皇位を継承するとあり、また天皇や皇族が養子をとることを禁じている。これまで高市首相は、ちまたで高まる「愛子天皇待望論」に水を差すように、女性天皇については否定的な姿勢を示してきた。

「公明と立憲との間に大きな隔たりがあることで、初参加となる中道改革連合は党内意見の集約が間に合いませんでした。このため森議長は1カ月後をめどに中道に意見の取りまとめを要請。これを受けて中道の『安定的な皇位継承に関する検討本部』の笠浩史本部長は、“GW後の全体会議には考え方をまとめて臨みたい”と述べています」（同）

「皇籍に復帰する意志を固めている男性が複数人いると聞いている」

続いて翌16日には、

「全体会議に出席していた麻生副総裁が自身の派閥の会合で、皇族数の確保策について“死活的な課題だ”と発言。有識者会議の報告書から4年以上が過ぎていると指摘しながら、あらためて“今国会中の典範改正の実現が何よりも求められている”と訴えたのです」（前出のデスク）

政治ジャーナリストの青山和弘氏が言う。

「政権が典範改正を急ぐ中、“中道は決められない党だ”と国民の目に映るのは避けたいところ。実際に笠さんは中道が議論の足かせにならないよう“取りまとめをいたずらに先延ばしにしてはならない”と話しています。笠さんは党内では保守寄りで、旧宮家の男系男子を養子に迎える案でも“これくらいまとめられないと駄目だ”としている。1カ月で結論を出してくると思います」

安倍晋三元首相のブレーンで、21年の有識者会議でヒアリングに応じた麗澤大学の八木秀次教授も、

「与野党協議の結論が与党の意見に沿った方向でまとまる条件は整ったといえます。すでに論点は出尽くしており、会合を数回開いたのち改正案が国会に提出されるでしょう。国会に移った後は事案の性質上、論戦を交わす展開にはならず、粛々と進むことになります」

としながら、前述（2）案が施行された後、実際に旧宮家から男系男子が養子入りする可能性についても、

「そもそも有識者会議は、四つの旧宮家に未婚の若い男系男子がいるという前提で行われました。これは、政府の事務方が水面下で“感触”を得ていることを意味します。政府は表向き、当事者となる男系男子の意思確認については『制度が創設された後にしか行えない』としていますが、必要とあれば皇籍に復帰する意志を固めている男性が複数人いるという話を、私は内々に聞いている。政府側が具体的な検討に入っているとみて間違いありません」（同）

後編では、女性天皇を認めなければ「象徴天皇制は危機を迎えかねない」と警鐘を鳴らす専門家の声を紹介する。

「週刊新潮」2026年4月30日号 掲載