俳優の山下智久（41）が30日、都内で主演映画「正直不動産」（監督川村泰祐、15日公開）の完成披露試写会に出席した。たたりによってウソがつけなくなった不動産会社の営業マンが、さまざまなトラブルに立ち向かう社会派コメディー。22年からNHKでスペシャルドラマ1本を挟み、連続ドラマ2シーズンを経ての待望の映画化となり「愛して応援していただいた皆さんのおかげ。何より幸せ」と満面の笑み。「何が本当で何がウソか分か