2026年5月11日（月）より、「世にもおいしいブラウニー」シリーズから初夏限定のチョコミントフレーバーが登場♡爽快感を追求した“黒”と、やさしい味わいの“白”の2種類がラインナップされ、気分や好みに合わせて楽しめるのが魅力です。チョコミント好きはもちろん、初心者にもおすすめの新作スイーツに注目です♪ 爽快感MAX黒チョコミント 世にもおいしい黒いチョコミントブラウニ