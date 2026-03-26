チョコミント好き必見♡爽やかさが選べる黒白ブラウニーが初夏限定で登場

2026年5月11日（月）より、「世にもおいしいブラウニー」シリーズから初夏限定のチョコミントフレーバーが登場♡爽快感を追求した“黒”と、やさしい味わいの“白”の2種類がラインナップされ、気分や好みに合わせて楽しめるのが魅力です。チョコミント好きはもちろん、初心者にもおすすめの新作スイーツに注目です♪

爽快感MAX黒チョコミント

世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー

価格：216円(税込)

「世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー」は、チョコミン党上級者に向けた攻めの一品。

メンソールを加えたことで、口に入れた瞬間から広がる強い清涼感と、後味まで続くクールな余韻が特徴です。

ミント風味のチップとチョコチップをサンドしたザクザク食感も魅力で、暑い季節にぴったりの刺激的な味わいに仕上がっています。

ザ・メープルマニアの新作メープルソルティナッツクッキーが期間限定登場♡

やさしい甘さ白チョコミント

世にもおいしい白いチョコミントブラウニー

価格：216円(税込)

「世にもおいしい白いチョコミントブラウニー」は、チョコミント初心者にもおすすめのまろやかな一品。

ホワイトチョコをベースにした生地に、ほんのり爽やかなミントが香り、やさしく軽やかな後味を楽しめます。

ミントの清涼感とホワイトチョコのコクが絶妙に調和し、“強すぎない爽快感”が魅力です。

人気シリーズの魅力とは

世にもおいしいチョコブラウニー

価格：194円(税込)

2018年に誕生した「世にもおいしいチョコブラウニー」は、累計出荷数約2,100万個※1を誇る人気シリーズ。

オリジナルチョコを使用した濃厚な生地と、たっぷりのチョコチップによる“ザクザク食感”が特徴です。

取扱店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗・コンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストアなど

今回のチョコミントフレーバーも、その美味しさをベースにした季節限定の特別な味わいです。

※1：2020年1月～2025年5月末累計

黒白で楽しむ爽快スイーツ時間♡

黒と白、異なる魅力を持つチョコミントブラウニーは、食べ比べすることでより楽しさが広がります♪強い爽快感が好きな方も、やさしいミントが好きな方も、自分好みの味わいに出会えるはず。暑くなる季節にぴったりのひんやり気分を、ぜひ手軽に楽しんでみてください♡