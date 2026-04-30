駐日イラン大使館が4月29日、公式X(旧ツイッター)を更新し、1953年の「日章丸事件」に触れた。 【写真】海上封鎖をくぐり抜けて日本にイランの石油を届けた日章丸と新田辰夫船長 同日までにイラン国営メディアが、出光興産の子会社が運航しているタンカー「出光丸」がイランの許可を得た上で、原油を積んでホルムズ海峡を通過したと報じていた。 イラン大使館のXは「出光興産が所有する日章丸の1953年の歴史