韓国で話題沸騰中のビューティブランド「teo and the（テオアンダー）」から、ぷるんとしたツヤ唇を叶えるリップグロスが日本初上陸♡2026年4月18日（土）よりロフト各店※一部店舗を除くにて先行発売されます。韓国Olive Youngで1位を獲得した実力派アイテムは、ひと塗りで“蜜ツヤ”をまとえると注目の的。トレンド感たっぷりの新作コスメをチェックして♪ プロ品質×蜜ツヤグロス Juicy TaengTaeng Glaze