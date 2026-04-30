韓国で話題♡teo and the蜜ツヤグロスがロフトで先行販売
韓国で話題沸騰中のビューティブランド「teo and the（テオアンダー）」から、ぷるんとしたツヤ唇を叶えるリップグロスが日本初上陸♡2026年4月18日（土）よりロフト各店※一部店舗を除くにて先行発売されます。韓国Olive Youngで1位を獲得した実力派アイテムは、ひと塗りで“蜜ツヤ”をまとえると注目の的。トレンド感たっぷりの新作コスメをチェックして♪
プロ品質×蜜ツヤグロス
Juicy TaengTaeng Glaze（ジューシーテンテングレーズ）
価格：1,870円(税込)
「teo and the」は、韓国ビューティ業界で20年のキャリアを持つプロが手がける注目ブランド。
espoirや3CEで培った経験と審美眼を活かし、“唇が最も美しく見える瞬間”を追求したリップが誕生しました。
熟した果実のようなみずみずしい発色と、蜜のようなツヤ感を両立。唇に塗った瞬間なめらかに密着し、うるおいで包み込みながら、ふっくらとした立体感を演出します。
さらにリップケア処方で唇を整え、長時間うるおいをキープ。
韓国Olive Youngリップメイク部門1位※1（2025年11月10日）を獲得し、口コミで話題となった実力派アイテムです。
※1：韓国Olive Young リップメイクアップ部門全体1位（2025年11月10日時点）
日本展開カラー5色
Sugar Apricot（シュガーアプリコット）
WARM：やわらかなコーラルアプリコット
Sugar Grape（シュガーグレープ）
WARM：自然に染まるぶどうカラー
Sugar Fig（シュガーフィグ）
WARM：甘さと深みのあるいちじくカラー
Sugar Peach（シュガーピーチ）
WARM/COOL：やさしいニュートラルピンク
Sugar Taro（シュガータロ）
COOL：ミルキーで柔らかなタロカラー
日本では全7色のうち5色をラインナップ。ナチュラルに血色感をプラスできるカラーが揃い、シーンを問わず使いやすいのが魅力です。
ひと塗りで叶う旬リップ♡
ぷるんとしたツヤとナチュラルな血色を同時に叶える「蜜ツヤグロス」は、毎日のメイクに取り入れたい注目アイテム。軽やかなつけ心地で使いやすく、ひと塗りで旬顔に仕上がるのが魅力です。韓国で話題の実力派コスメを、日本でいち早く試せるこの機会をぜひお見逃しなく♡