韓国で話題♡teo and the蜜ツヤグロスがロフトで先行販売

韓国で話題沸騰中のビューティブランド「teo and the（テオアンダー）」から、ぷるんとしたツヤ唇を叶えるリップグロスが日本初上陸♡2026年4月18日（土）よりロフト各店※一部店舗を除くにて先行発売されます。韓国Olive Youngで1位を獲得した実力派アイテムは、ひと塗りで“蜜ツヤ”をまとえると注目の的。トレンド感たっぷりの新作コスメをチェックして♪

プロ品質×蜜ツヤグロス

Juicy TaengTaeng Glaze（ジューシーテンテングレーズ）

価格：1,870円(税込)

「teo and the」は、韓国ビューティ業界で20年のキャリアを持つプロが手がける注目ブランド。

espoirや3CEで培った経験と審美眼を活かし、“唇が最も美しく見える瞬間”を追求したリップが誕生しました。

熟した果実のようなみずみずしい発色と、蜜のようなツヤ感を両立。唇に塗った瞬間なめらかに密着し、うるおいで包み込みながら、ふっくらとした立体感を演出します。

さらにリップケア処方で唇を整え、長時間うるおいをキープ。

韓国Olive Youngリップメイク部門1位※1（2025年11月10日）を獲得し、口コミで話題となった実力派アイテムです。

※1：韓国Olive Young リップメイクアップ部門全体1位（2025年11月10日時点）

ゲラン新作ティント誕生♡落ちにくさと潤いを叶える新リップ

日本展開カラー5色

Sugar Apricot（シュガーアプリコット）

WARM：やわらかなコーラルアプリコット

Sugar Grape（シュガーグレープ）

WARM：自然に染まるぶどうカラー

Sugar Fig（シュガーフィグ）

WARM：甘さと深みのあるいちじくカラー

Sugar Peach（シュガーピーチ）

WARM/COOL：やさしいニュートラルピンク

Sugar Taro（シュガータロ）

COOL：ミルキーで柔らかなタロカラー

日本では全7色のうち5色をラインナップ。ナチュラルに血色感をプラスできるカラーが揃い、シーンを問わず使いやすいのが魅力です。

ひと塗りで叶う旬リップ♡

ぷるんとしたツヤとナチュラルな血色を同時に叶える「蜜ツヤグロス」は、毎日のメイクに取り入れたい注目アイテム。軽やかなつけ心地で使いやすく、ひと塗りで旬顔に仕上がるのが魅力です。韓国で話題の実力派コスメを、日本でいち早く試せるこの機会をぜひお見逃しなく♡