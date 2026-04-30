＜メキシコ・リビエラマヤオープン 事前情報◇29日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞2週間前「JMイーグルLA選手権」を予選落ちで終えて、櫻井心那はメジャー初戦「シェブロン選手権」の出場権を得られなかった。失意のなか予選ラウンドを終えると、土曜日はコースで練習する姿があった。【連続写真】リランキング突破当確の原英莉花”浅い沈み込み”のスイングに進化していた「シェブロンに出られなくても