メジャー出場権逃し「悔しい、やるせない、モヤモヤ」 米ツアールーキー・櫻井心那の現在地
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 事前情報◇29日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞2週間前「JMイーグルLA選手権」を予選落ちで終えて、櫻井心那はメジャー初戦「シェブロン選手権」の出場権を得られなかった。失意のなか予選ラウンドを終えると、土曜日はコースで練習する姿があった。
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「シェブロンに出られなくても死なないし、結果はついてくるもの、という気持ちでやっていた。でも終わってみたらめっちゃ悔しくて…。悔しい、やるせない、モヤモヤ。終わってみたら全部が出ました」。思いがけずできてしまった“オフ”は練習に明け暮れた。その間、兄が米国に来てくれた。ティーチングの資格を持ち、たまに動画を送って『どうかな？』と連絡を取り合う仲。転戦をこなしていたが、家族との時間がこの気持ちを救ってくれた。「ずっと一人でゴルフのことをやっていたから、お兄ちゃんが来てゴルフの話ができたり、他愛ない話ができたりして楽しかった。そこで気持ちが切り替えられたかな。技術の整理、気持ち、周りの環境とか、一つずつ問題を解決していかないといけない」。落ちていた視線を上げることができた。今大会終了後には出場優先順位を見直すリシャッフルが行われる。現在ポイントランキング133位で、いま入っている『カテゴリー15』から今季ポイントランクトップ80『カテゴリー8』に上がるためには、ビッグポイントが必要になる。「結果を考えても仕方ないし、なるようにしかならない。調子はこっち（米ツアー）に来てから一番いい。あまり考えこまずにプレーしたい」。気合いを入れ直し、初めてのメキシコに挑戦する。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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