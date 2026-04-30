◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）枠順決定＝４月３０日、栗東トレセン展開のカギを握る逃げ馬ミステリーウェイ（セン８歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は、外めの７枠１３番に決まった。和泉助手は「（ハナに）行くならもうちょっと内めの方がいいかな。行ければしぶといけど、特別、テンに速いわけではないので」と分析した。この日は厩舎周りの運動をリラックスした様