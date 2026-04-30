【モデルプレス＝2026/04/30】純烈の弟分グループ「モナキ」のインタビュー連載。Vol.8はおヨネ（28）が読者から届いた質問に回答したソロインタビュー。【モデルプレスインタビュー連載Vol.8】【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ◆純烈の弟分「モナキ」モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢