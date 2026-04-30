純烈弟分「モナキ」おヨネ、サラサラヘアの秘訣・ME:I推しは？・ケンケンと“不仲”発言の裏にあった深い思い…読者の質問に全力回答【インタビュー連載Vol.8】
【モデルプレス＝2026/04/30】純烈の弟分グループ「モナキ」のインタビュー連載。Vol.8はおヨネ（28）が読者から届いた質問に回答したソロインタビュー。【モデルプレスインタビュー連載Vol.8】
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。モデルプレスでは、4月8日「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施し、5日連続でグループ＆ソロインタビューを配信。事前に読者「モナカマ」（※モナキのファンネーム）から募集した質問を聞いた。
＜おヨネ様のサラサラ髪素敵です！毎日のケアはどんなことをされていますか？／20代女性＞
おヨネ：種明かしをしますと、縮毛矯正をかけているのでこのサラサラが維持されています！実は、朝は髪を水で濡らして、ドライヤーをして、以上。結構シンプルなのですが、今日は髪の毛が跳ねたまま撮影に来ちゃったので、ヘアアイロンを持参して整えました。
― トリートメントなどはしていますか？
おヨネ：トリートメントとコンディショナーは毎日するようにしていて、そのトリートメントは、最近だとファンの方からいただいたものを使っています。自分が、何が髪にいいのかが全く分からないので、ファンの方からいただいたものを使っています。ファンの方からも「サラサラヘアが好きなのでヘアケアも頑張ってください！」といただくことが多いです。
＜今後イメチェンの予定はありますか？髪を切る前のセンター分けのおヨネもまた見たいです！／10代女性＞
おヨネ：今のところイメチェンの予定は特にありません。センター分けは、前髪が伸びてきて目にかかるようになってきたら、必然的に分けないといけない時が出てくると思うので見られるかなと思います。
― やってみたい髪型はありますか？
おヨネ：人生で1回挑戦してみたいなと思うのは丸刈り頭です。髪の毛をケアする時間もなくなって、髪を洗う手間や乾かす手間がめちゃくちゃ省けるので、1回挑戦してみたいです！
＜ME:Iがお好きと言っていましたが、推しは誰ですか？好きな楽曲も教えてください！／20代女性＞
おヨネ：推しはですね、MIUさんです！『Nizi Project』『Girls Planet 999』『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』を観ていたのですが、その3つ全部にMIUさんが出ていて、私が好きになったきっかけが『Girls Planet 999』だったのですが、『Nizi Project』の時から見違えるほどの歌とダンスの上達を感じて、どんな努力をされていたんだろうとすごく感じたところから推しています。
会社員時代の昼休みの時に、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』でMIUさんが101人のセンターに立ってシグナルソングを踊っている様子を見て、これは本格的に応援しなければいけないという使命感を勝手に抱きました。そして推しが初めてデビューしたという感じです！
― 昔から応援されていたのですね！
おヨネ：はい！好きな楽曲が『CHOPPY CHOPPY』『Hi-Five』『Royal Energy』とか。『Click』もすごく大好きで「どんな夢も叶うよ ずっと一緒だから」という歌詞に、自分のオーディションの時すごく勇気づけられました。オーディションに向かう新幹線で自分にこの歌詞を言い聞かせながら、オーディションに臨んでいました。
＜おヨネちゃんに質問です。好きな食べ物がニンニク、ペペロンチーノは毎回言っていますが最近の自分の中のブームは何ですか？食べ物でも、趣味でもなんでも良いので知りたいです！／30代女性＞
おヨネ：なんだろう…？寝ることですかね。この間、久しぶりにオフを2日いただいたのですが、その2日の中の1日半ずっと寝ていて、結構堕落した生活を送ってしまいました（笑）。今は休日をいただくとひたすら寝るというのがマイブームかなと思います。
― 寝る時に欠かせないアイテムなどありますか？
おヨネ：マウスピースをして寝ています。会社員時代に矯正をしていたのですが、歯が戻らないように、寝る時だけは毎日マウスピースをつけています！
＜ケンケンとおヨネちゃんはどういう経緯で不仲売りをすることになったんでしょうか？なんだかんだ言いながら仲良しな2人が大好きです！／20代女性＞
おヨネ：ケンケンと話している中で、ちょっと言い合いをすることもあった時に、自分の中でケンケンが嫌なふうに映ってしまうのが怖いなと思ったんです。周りの方から見て、ケンケンは愛されるように映ってほしいなという思いがあったので、私から“不仲”と言ってしまえば、私が何か思われることがあっても、ケンケンはかわいそうというふうに映るかなと思って。ケンケンが愛されてほしいという思いから言っていたらケンケンもそれに乗ってきてくれた感じなので、本当は仲良しです！
― 素敵です。思いやりからの“不仲”発言だったのですね。
おヨネ：そうですね。一緒に帰ることも多いのですが、ストレートには言わないけど「今日飲みに行こうか！」ということをどっちかから言い出すことが多いです。「飲みに行きたいなー」「私もちょっと飲みに行きたいかな」「じゃあ行く？」みたいな流れもありました（笑）。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
1997年8月15日、大阪府寝屋川市出身、A型、172cm、メンバーカラーはイエロー
幼いころから歌うことが大好きで、高校時代には「THEカラオケ★バトル」に出場。大学ではアカペラサークルに所属し、カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた。音楽を趣味として会社員生活を送っていた2023年、カラオケ店で「セカンドチャンスオーディション」を知り、プロデューサー・酒井一圭の「個性的な方大歓迎！」という言葉に背中を押され、応募を決意。動画審査では個性あふれるパフォーマンスを披露し、酒井の目に留まる。グループ最年少。特技はゲーム「太鼓の達人」（段位道場9段）。
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◆純烈の弟分「モナキ」
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。モデルプレスでは、4月8日「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施し、5日連続でグループ＆ソロインタビューを配信。事前に読者「モナカマ」（※モナキのファンネーム）から募集した質問を聞いた。
◆おヨネ、サラサラヘアの秘訣
＜おヨネ様のサラサラ髪素敵です！毎日のケアはどんなことをされていますか？／20代女性＞
おヨネ：種明かしをしますと、縮毛矯正をかけているのでこのサラサラが維持されています！実は、朝は髪を水で濡らして、ドライヤーをして、以上。結構シンプルなのですが、今日は髪の毛が跳ねたまま撮影に来ちゃったので、ヘアアイロンを持参して整えました。
― トリートメントなどはしていますか？
おヨネ：トリートメントとコンディショナーは毎日するようにしていて、そのトリートメントは、最近だとファンの方からいただいたものを使っています。自分が、何が髪にいいのかが全く分からないので、ファンの方からいただいたものを使っています。ファンの方からも「サラサラヘアが好きなのでヘアケアも頑張ってください！」といただくことが多いです。
＜今後イメチェンの予定はありますか？髪を切る前のセンター分けのおヨネもまた見たいです！／10代女性＞
おヨネ：今のところイメチェンの予定は特にありません。センター分けは、前髪が伸びてきて目にかかるようになってきたら、必然的に分けないといけない時が出てくると思うので見られるかなと思います。
― やってみたい髪型はありますか？
おヨネ：人生で1回挑戦してみたいなと思うのは丸刈り頭です。髪の毛をケアする時間もなくなって、髪を洗う手間や乾かす手間がめちゃくちゃ省けるので、1回挑戦してみたいです！
◆おヨネ、ME:I推しは？「すごく勇気づけられた」愛熱弁
＜ME:Iがお好きと言っていましたが、推しは誰ですか？好きな楽曲も教えてください！／20代女性＞
おヨネ：推しはですね、MIUさんです！『Nizi Project』『Girls Planet 999』『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』を観ていたのですが、その3つ全部にMIUさんが出ていて、私が好きになったきっかけが『Girls Planet 999』だったのですが、『Nizi Project』の時から見違えるほどの歌とダンスの上達を感じて、どんな努力をされていたんだろうとすごく感じたところから推しています。
会社員時代の昼休みの時に、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』でMIUさんが101人のセンターに立ってシグナルソングを踊っている様子を見て、これは本格的に応援しなければいけないという使命感を勝手に抱きました。そして推しが初めてデビューしたという感じです！
― 昔から応援されていたのですね！
おヨネ：はい！好きな楽曲が『CHOPPY CHOPPY』『Hi-Five』『Royal Energy』とか。『Click』もすごく大好きで「どんな夢も叶うよ ずっと一緒だから」という歌詞に、自分のオーディションの時すごく勇気づけられました。オーディションに向かう新幹線で自分にこの歌詞を言い聞かせながら、オーディションに臨んでいました。
◆おヨネ、最近のマイブーム
＜おヨネちゃんに質問です。好きな食べ物がニンニク、ペペロンチーノは毎回言っていますが最近の自分の中のブームは何ですか？食べ物でも、趣味でもなんでも良いので知りたいです！／30代女性＞
おヨネ：なんだろう…？寝ることですかね。この間、久しぶりにオフを2日いただいたのですが、その2日の中の1日半ずっと寝ていて、結構堕落した生活を送ってしまいました（笑）。今は休日をいただくとひたすら寝るというのがマイブームかなと思います。
― 寝る時に欠かせないアイテムなどありますか？
おヨネ：マウスピースをして寝ています。会社員時代に矯正をしていたのですが、歯が戻らないように、寝る時だけは毎日マウスピースをつけています！
◆おヨネ、ケンケンと“不仲”発言の裏にあった深い思い
＜ケンケンとおヨネちゃんはどういう経緯で不仲売りをすることになったんでしょうか？なんだかんだ言いながら仲良しな2人が大好きです！／20代女性＞
おヨネ：ケンケンと話している中で、ちょっと言い合いをすることもあった時に、自分の中でケンケンが嫌なふうに映ってしまうのが怖いなと思ったんです。周りの方から見て、ケンケンは愛されるように映ってほしいなという思いがあったので、私から“不仲”と言ってしまえば、私が何か思われることがあっても、ケンケンはかわいそうというふうに映るかなと思って。ケンケンが愛されてほしいという思いから言っていたらケンケンもそれに乗ってきてくれた感じなので、本当は仲良しです！
― 素敵です。思いやりからの“不仲”発言だったのですね。
おヨネ：そうですね。一緒に帰ることも多いのですが、ストレートには言わないけど「今日飲みに行こうか！」ということをどっちかから言い出すことが多いです。「飲みに行きたいなー」「私もちょっと飲みに行きたいかな」「じゃあ行く？」みたいな流れもありました（笑）。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆おヨネプロフィール
1997年8月15日、大阪府寝屋川市出身、A型、172cm、メンバーカラーはイエロー
幼いころから歌うことが大好きで、高校時代には「THEカラオケ★バトル」に出場。大学ではアカペラサークルに所属し、カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた。音楽を趣味として会社員生活を送っていた2023年、カラオケ店で「セカンドチャンスオーディション」を知り、プロデューサー・酒井一圭の「個性的な方大歓迎！」という言葉に背中を押され、応募を決意。動画審査では個性あふれるパフォーマンスを披露し、酒井の目に留まる。グループ最年少。特技はゲーム「太鼓の達人」（段位道場9段）。
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