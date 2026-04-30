俳優・黒沢年雄（82）が30日までに自身のブログを更新し、東京都で起きた貸金庫窃盗事件について言及した。東京都八王子市旭町のビルにある貸金庫の業者から28日午前9時ごろ「金庫がこじ開けられている」と110番があった。捜査関係者によると、開けられた金庫を契約する男性が「4億から5億円が入っていた」と説明し、現金がなくなったとみられる。27日夜に複数の不審人物が出入りする様子が防犯カメラに写っていたといい、警視