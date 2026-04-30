＜NTTドコモビジネスレディス初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞とにかくパットが入った。吉田鈴が前半に4連続を含む5バーディの固め打ち。地元の千葉でファンを沸かせる7バーディ・1ボギーの「66」でスタートを切った。【写真】吉田鈴の新パター！ソール全体に鉛を貼って”早打ち”を防ぐスタートの10番で約7メートルの距離のあるバーディパットを沈めると、12番から4連続を奪って見せた。「入っ