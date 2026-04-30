【モデルプレス＝2026/04/30】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）の公式YouTubeチャンネルが4月28日に更新された。ジェイ（JAY）の函館旅行VLOGに大物アーティストが登場し、話題を呼んでいる。【写真】ENHYPEN・JAYの函館旅行に合流した日本人アーティスト◆ジェイ、函館旅行VLOG公開今回、ジェイは自身の母親と訪れた函館旅行の様子を収めた動画を公開した。タクシーの運転手と流暢な日本語でやり取りをしながら、有名