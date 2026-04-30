TWICEが、6度目のワールドツアー日本公演となる「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」の追加公演MUFG STADIUM（国立競技場）を完走した。 海外アーティストとして初のMUFG STADIUM（国立競技場）公演で、1日あたりの最大数となる8万人、3日間で合計24万人を動員。さらに昨年開催された同ツアー日本公演を含めると合計64万人という新たな歴史を刻むこととなった。【写真】国立競技場のジョンヨンが「可愛すぎ」と話題！ 本ツアー「TWICE