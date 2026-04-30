まぜそばチェーンの「ジャンクガレッジ」は、松屋との公式コラボ第2弾商品「うまトマハンバーグまぜそば」を、4月30日より限定3店舗で先行販売し、5月20日からフードコートを除く全店舗で販売する。「うまトマハンバーグまぜそば」は、第1弾の「うまトマまぜそば」に続く商品で、松屋で人気の「うまトマハンバーグ」の味わいと、ジャンクガレッジのまぜそばを組み合わせた一杯。肉厚なハンバーグと、ニンニクの効いた特製トマトソ