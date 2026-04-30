2026年5⽉5⽇（⽕）より、グラニフとテレビアニメ『ドラゴンボール Z』との最新コラボレーションアイテムが、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売される。1984年の連載開始時から絶⼤な⼈気を誇った⿃⼭明の漫画を原作とするテレビアニメ『ドラゴンボールZ』。その⼈気は⽇本にとどまらず、世代を超え海を超え、世界中のファンから多くの⽀持を得て