【グラニフ】『ドラゴンボールZ』コラボアイテムが5月5日発売！
2026年5⽉5⽇（⽕）より、グラニフとテレビアニメ『ドラゴンボール Z』との最新コラボレーションアイテムが、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売される。
1984年の連載開始時から絶⼤な⼈気を誇った⿃⼭明の漫画を原作とするテレビアニメ『ドラゴンボールZ』。その⼈気は⽇本にとどまらず、世代を超え海を超え、世界中のファンから多くの⽀持を得ている。スケールの⼤きな世界観やユーモアあふれる魅⼒的なキャラクターたちの迫⼒ある戦闘描写、次々と現れる強敵たちとのバトル、どんな願いも叶うという７つのドラゴンボールをめぐって巻き起こるドキドキワクワクの⼤冒険作品だ。
悟空をはじめ、未来から来たトランクスや⼈造⼈間たち、そしてセルなどエピソードを代表する個性豊かなキャラクターたちのバラエティーに富んだアイテムの数々を楽しんでほしい。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年4⽉28⽇（⽕）0：00から2026年5⽉4⽇（⽉）23：59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施する。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。
＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真24点）
（C）バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
1984年の連載開始時から絶⼤な⼈気を誇った⿃⼭明の漫画を原作とするテレビアニメ『ドラゴンボールZ』。その⼈気は⽇本にとどまらず、世代を超え海を超え、世界中のファンから多くの⽀持を得ている。スケールの⼤きな世界観やユーモアあふれる魅⼒的なキャラクターたちの迫⼒ある戦闘描写、次々と現れる強敵たちとのバトル、どんな願いも叶うという７つのドラゴンボールをめぐって巻き起こるドキドキワクワクの⼤冒険作品だ。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年4⽉28⽇（⽕）0：00から2026年5⽉4⽇（⽉）23：59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施する。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。
＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真24点）
（C）バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優