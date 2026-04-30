ジャルパックは、航空券と宿泊がセットになった「JALダイナミックパッケージ」での宿泊税の取り扱いを変更する。現在、宿泊税は旅行代金に含まれているものの、含まないものに変更する。宿泊施設で直接支払う必要がある。6月1日以降の予約、かつ2027年2月1日以降のチェックインからが対象となる。宿泊税は一律定額もしくは段階制定額、定率など地域により異なっており、徴収しない地域もある。