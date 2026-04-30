高級スーパーカーの代名詞であるマクラーレン。そのエンジニアリング精神を継承した「マクラーレンゴルフ」から、革新的な新作アイアン2機種が発表された。既報の通り、契約フリーだったジャスティン・ローズに加え、イアン・ポールター、ミシェル・ウィー・ウェストとの契約も電撃発表。豪華な顔ぶれが、象徴的なパパイヤオレンジのキャディバッグと最新アイアンを手にツアーを戦うことになる。【画像】ローズが使う『Series 1』