30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比690円安の5万9220円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万9304.62円に対しては84.62円安。出来高は3万7992枚となっている。 TOPIX先物期近は3707ポイントと前日比64.5ポイント安、現物終値比7.92ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59220-690