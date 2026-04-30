J2・J3百年構想リーグ第13節が終了し各地区の順位が確定明治安田J2・J3百年構想リーグの第13節が各地で行われた。4月29日時点で全チームが12試合または13試合を消化し、各ブロックで順位が確定し、ファンからも反響を呼んでいる。WEST-Aでは、カターレ富山がアルビレックス新潟に2-0で勝利し、勝ち点30で首位に浮上した。徳島ヴォルティスはFC大阪と2-2、PK戦を13-14で落とした結果、勝ち点28で2位に位置している。3位の高知ユ