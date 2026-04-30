【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【続きを読む】渡辺剛〈後編〉24歳での海外移籍がブラジル戦、イングランド戦勝利の原動力となったDF渡辺剛（オランダ１部フェイエノールト／29歳）冨安健洋、板倉滉（ともにアヤックス）ら森保ジャパン初期から最終ラインを担ってきたキープレーヤーが相次いで負傷離脱したタイミングで29歳DFの存在感が増している。25年のブラジル、26年のイングランド撃破の立役者となった渡辺剛で