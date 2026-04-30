4月は入学や進級、就職など、さまざまなライフステージで環境がガラッと変わる人が多いタイミングです。新しい環境に慣れるために頑張り過ぎてしまった結果、張りつめていた糸がほどけてしまうように、GW（ゴールデンウイーク）後に「五月病」の症状が現れる人も少なくありません。 【豆知識】「えっ…！」子どもが「学校に行きたくない」と言ったときに親がやってはいけない“NG行為”ですところで、子どもからGWの連休明け