【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にGigabyteのGeForce RTX 5070 Ti搭載ビデオカード「GV-N507TEAGLE OC-16GD」が追加された。 本製品は、16GB GDDR7 256bitメモリインターフェースを内蔵。WINDFORCE冷却シ