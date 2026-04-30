政策金利「据え置き」決定…生活にどう影響？ 日銀の植田総裁は27日・28日の金融政策決定会合で、当面の政策金利について現在の0.75%で据え置くことを賛成多数で決定したと発表しました。「据え置き」の背景にあるのはイラン情勢です。 【図で見る】住宅ローン4000万円なら…金利0.3%・1.0%・1.3%でどれくらい変わる？ 今回の判断がどう生活に影響するのか?2012年からの5年間、政策金利決定に関わる委員を務めた経験