タレントの三田寛子が２９日、インスタグラムを更新。来月に控えた長男・中村橋之助の結婚式で、妻・能條愛未のウェディングドレス姿について「えも言われぬ美しさ」と絶賛した。三田は、来月に控えた橋之助の結婚式について「ファーストミートで初めて花嫁のウェディングドレス姿を見るとのことで息子はまだ知りません」と、橋之助自身は妻のドレス姿は当日まで見られないという。だが三田は「こっそりお嫁ちゃんが誘ってく