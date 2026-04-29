「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）ＯＮＥフライ級ＭＭＡ世界王座戦が行われ、王者若松佑弥は挑戦者のアバズベク・ホルミルザエフ（ウズベキスタン）に２回ＴＫＯ負けで敗れ、２度目の防衛に失敗した。序盤からホルミルザエフの圧巻の身体能力に劣勢だった若松。必死に挽回を目指したが、２回にホルミルザエフのスピニングバックエルボーを被弾し、失神ダウン。レフェリーが試合を止めた。会場からは悲